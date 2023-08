Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl von E-Scootern dank aufmerksamer Zeugen vereitelt

Delmenhorst (ots)

Gleich mehrere Diebstahlsversuche von E-Scootern wurden am Mittwoch 09. August 2023, in Delmenhorst vereitelt.

Ein junger Mann versuchte gegen 14:00 Uhr zunächst, einen angeschlossenen E-Scooter vor einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße zu entwenden. Dieses Vorhaben musste er erfolglos abbrechen und wandte sich dem nächsten Scooter zu. Diesen beschädigte er durch das Aufbrechen derart, dass dieser nicht mehr fahrbereit war. Zeugen beobachteten den jungen Mann bei der Tatbegehung, fertigten Aufnahmen und alarmierten die Polizei.

Am späteren Nachmittag, gegen 16:30 Uhr, fiel Zeuginnen ein junger Mann auf, der sich vor dem Kino in der Weberstraße an abgeschlossenen Fahrrädern und E-Scootern zu schaffen machte. Auch sie verständigten die Polizei und fertigten Aufnahmen vom Verdächtigen, der in der Nähe gestellt wurde. Bei dem 17-jährigen Delmenhorster handelte es sich um dieselbe Person, die bereits in der Bahnhofstraße aufgefallen war.

Gegen den Jugendlichen wird nun wegen des versuchten Diebstahls in besonders schweren Fällen ermittelt.

