Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht, Verkehrsschild auf Insel überfahren

Jünkerath (ots)

Am Donnerstag, 11.01.2024 gegen 09:50 Uhr befuhr ein schwarzer BMW mit polnischem Kennzeichen die Kölner Straße in Jünkerath in Fahrtrichtung Birgel. Der PKW Fahrer überfuhr frontal mit seinem Fahrzeug ein Verkehrsschild auf der Verkehrsinsel und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell