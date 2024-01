POL-PDWIL: Kundgebungen der Landwirte

Daun (ots) - Am 09.01.2024 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug, einem dunklen Personenkraftwagen die Leopoldstraße in Daun. Hier kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand gegenüber der VGV Daun abgestellten PKW der Marke Ford Focus und beschädigte den linken Außenspiegel. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Jegliche Hinweise zur Tat oder ...

