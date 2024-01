POL-PDWIL: Fußstreife wird positiv aufgenommen

Daun (ots) - Im Zeitraum 07.01.2024 bis 08.01.2024 beschädigten bisher unbekannte Täter einen im Bereich der Rosenbergstraße 6 in Daun abgestellten Personenkraftwagen der Marke Opel Corsa. Die Täter dürften vom festgestellten Spurenbild auf die Motorhaube gesprungen sein, so dass eine massive Eindellung entstand. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 ...

