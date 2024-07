Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Einbruchsdiebstahl in Ladengeschäft

St. Ingbert (ots)

Am 04.07.2024 kam es gegen 00:42 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Blumengeschäft in der Straße "Theodor-Heuss-Platz" in St. Ingbert. Der bislang unbekannte männliche Alleintäter konnte während der Tat durch den Geschäftsinhaber auf den Videoaufnahmen festgestellt werden. Die unmittelbar danach verständigte Polizeiinspektion St. Ingbert entsandte umgehend mehrere Einsatzkommandos zur Örtlichkeit. Diese trafen wenige Minuten nach Mitteilungseingang vor Ort ein. In der Zwischenzeit flüchtete der Täter in unbekannte Richtung und konnte auch bei entsprechenden Fahndungsmaßnahmen nicht festgestellt werden.

Die entstandene Schadenshöhe liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, oder zur Tatzeit im Umkreis der Tatörtlichkeit verdächtige männliche Personen mit einem grauen Kapuzenpullover gesehen haben, werden gebeten, sich mit der örtlich zuständigen Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

