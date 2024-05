Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Feuer Personenrettung, Fechtboden, 12.05.2024.

Helmstedt (ots)

Am Samstagnachmittag (11.05.2024) kam es bereits zu einem unklaren Gasgeruch in der Danziger Straße, am Abend folgten drei Entenküken, welche aus der Kanalisation gerettet werden mussten.

Brenzlich wurde es um 02:11 Uhr in der Nacht zu Sonntag. Gemeldet wurde ein Feuer Personenrettung (B_2_Y) im Fechtboden in Helmstedt. Es solle im Flur brennen und der Fluchtweg sei durch Brandrauch abgeschnitten. Als erstes traf Brandmeister vom Dienst Alexander Weis an der Einsatzstelle ein. Eine vierköpfige Familie aus dem 1. Obergeschoss des Gebäudes konnte sich selbstständig retten, eine weitere Person war jedoch im Dachgeschoss durch das Feuer eingeschlossen. Diese machte sich an einem Dachfenster auf der Innenhofseite bemerkbar. Erschwerend kamen die sehr engen Gegebenheiten vor Ort hinzu. Nach Eintreffen des ersten Löschfahrzeugs wurde umgehend ein Trupp unter Atemschutz zur Menschenrettung eingesetzt. Die Person wurde mittels Fluchthaube aus dem Gebäude geführt und dem Rettungsdienst übergeben. Ein weiterer Trupp übernahm, ebenfalls unter Atemschutz, die Brandbekämpfung in der Durchfahrt zum Innenhof von dem aus das Treppenhaus abzweigte. Dort brannte Unrat und Gerümpel, das Feuer wurde schnell gelöscht, so dass bereits um 02:37 Uhr Feuer aus gemeldet werden konnte. Der Brandrauch zog allerdings durch das gesamte Gebäude, so dass dieses mittels Hochleistungslüfter belüftet werden musste. Parallel dazu wurden sämtliche Wohnungen in dem verwinkelten Gebäudekomplex nochmals nach Personen kontrolliert, jedoch ohne weitere Feststellungen.

Insgesamt wurden durch den Rettungsdienst fünf Person aus dem Gebäudekomplex gesichtet, keine musste weiter medizinisch behandelt werden. Vorsorglich wurden die Wohnungen der ersten Etage sowie des Dachgeschosses für einen Tag gesperrt, um weiter lüften zu können. Die Bewohner konnten bei Angehörigen untergebracht werden.

Gegen 3 Uhr konnten die ersten Einsatzkräfte bereits einrücken. Im Einsatz waren, neben der Ortsfeuerwehr Helmstedt, auch die Ortsfeuerwehren aus Emmerstedt, Barmke und der Einsatzleitwagen aus Grasleben sowie der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt, die Polizei mit zwei Streifenwagen. Insgesamt waren 60 Einsatzkräften mit 15 Fahrzeugen vor Ort. Die Einsatzstelle wurde abschließend der Polizei übergeben. Auskünfte zur Brandursache kann die Feuerwehr nicht machen.

Einsatzdauer: ca. 2,5 Stunden; Einsatzleiter: Alexander Weis; Fotos: Feuerwehr Helmstedt

