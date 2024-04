Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Ortsfeuerwehr Helmstedt: Jahreshauptversammlung 2023

Helmstedt (ots)

Bericht Ortsbrandmeister:

Am vergangenen Samstag, den 13.04.2024, trafen sich die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Helmstedt zur Jahreshauptversammlung 2023. Zur Eröffnung begrüßte Ortsbrandmeister Niko Walther alle Mitglieder der Einsatz- und Altersabteilung, der Kinder- und Jugendfeuerwehr. Im Anschluss erfolgte eine Schweigeminute in Gedenken des verstorbenen Kameraden der Altersabteilung Dieter Krause. Einige Meilensteine hob Walther im Bericht des Ortsbrandmeisters hervor. Die Mitgliederentwicklung ist nahezu konstant in der Einsatzabteilung (74) sowie Kinderfeuerwehr (14). Bei der Jugendfeuerwehr ist, durch Austritte und Übernahmen in die Einsatzabteilung, die Zahl der Mitglieder von 22 auf 14 (-8) gesunken. Die Anzahl der Mitglieder in der Alters- und Ehrenabteilung ist auf 15 angestiegen (+4). Des Weiteren ging Walther auf diverse Beschaffungen ein, unter anderem wurde ein neuer, leistungsfähiger hydraulischer Rettungssatz (Schere/Spreizer) beschafft sowie die Ersatzbeschaffungen eines LF20 und eines TLF 4000 vorangebracht. Besonders positiv hervorzuheben ist die Gründung des Fördervereins der Ortsfeuerwehr Helmstedt zum 04.07.2023. Dies klingt einfacher als es letztlich war, erforderte jedoch viele Stunden und Vorbereitungen. Nach einer Gründungssitzung sowie der Wahl des Vorstandes kann der Förderverein nun seine Arbeit voll aufnehmen. Ein weiterer Punkt, noch aus der Corona-Zeit, war die Umsetzung eines eLearning-Portals mit einem externen Dienstleister. Es soll im Jahr 2024 fortgeführt und verbessert werden, um die Ausbildung an die aktuelle Zeit anzupassen. Kritisch sieht Ortsbrandmeister Walther hingegen das Vorgehen auf Landesebene zur Umsetzung der zentralen Truppausbildung. Zum Jahreswechsel wurde die Ausbildung im adhoc-Verfahren auf die Kommunen runtergebrochen, ohne ausreichende Vorbereitungen mitzugeben. Hierdurch kommt es zu einer noch nicht zu beziffernden Mehrbelastung der örtlichen Feuerwehren. Kritische Worte findet Walther auch auf lokaler Ebene. Es werden vermehrt rege Diskussionen um Haushalt, Mehrbedarfe und fehlende Gelder geführt. Die Teuerung bei der Feuerwehrtechnik lag im letzten Jahr bei fast 25%, es werde jedoch mit Ansätzen aus dem Vorjahr (2022) gerechnet, so dass Diskussionen vorprogrammiert sind. Er fordert mehr Flexibilität von der öffentlichen Verwaltung. Ein großes Lob hingegen spricht er dem Fachbereich Sicherheit und Ordnung, um Herrn Kemmer und Herrn Poppitz, aus. So eng die Haushaltslage auch war, es wurden immer Lösungen oder zumindest ein gangbarer Kompromiss gefunden. An die Damen und Herren der Politik möchte Niko Walther den folgenden Appell richten: "Die vielen warmen Worte der Dankbarkeit und Anerkennung sind nett und helfen auch an der ein oder anderen Stelle weiter, aber am Ende bezahlen diese nicht die Ausrüstung und für mich viel wichtiger: Worte sind für mich nicht der Maßstab für die Wertschätzung des Ehrenamtes. Ohne die Freizeit der Kameradinnen und Kameraden wäre die Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wesentlichen teurer. Bitte machen Sie nicht den Fehler hier zu sparen. Am Ende wird es nicht günstiger!"

Bericht Zugführer:

Im Bericht des Zugführers Roland Junge wurde das vergangene Jahr aus Sicht der Einsatzabteilung resümiert. Es kam zu insgesamt 354 Einsätzen im Jahr 2023 und damit nahezu gleichbleibend zu 2022 mit 357 Einsätzen. Erneut war rund die Hälfte der Einsätze im Bereich der technischen Hilfeleistungen angesiedelt. Hierunter zählen insbesondere Notfalltüröffnungen, Unterstützung für den Rettungsdienst oder auch Verkehrsunfälle. Bei rund einem Viertel aller Einsätze handelt es sich um Brandeinsätze und ein weiteres Viertel entfällt auf Fehlalarme. Ein kleiner Anteil entfällt zudem noch auf Brandsicherheitswachdienste oder andere Arten von Einsätzen. Bei einer Vielzahl von Einsätzen zeigte sich die gute Zusammenarbeit sowohl mit den anderen Ortsfeuerwehren aus Emmerstedt, Barmke, Büddenstedt und Offleben-Reinsdorf, aber auch mit den umliegenden Feuerwehren zum Beispiel aus Grasleben oder Schöningen. Besonders in Erinnerung geblieben ist der 18.09.2023. An diesem Tag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der BAB2. Es kollidierten ein LKW (beladen mit mit einem vorausfahrenden Tanklastzug. Die erste Meldung ging von einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person aus, bereits auf der Anfahrt wurde mitgeteilt, dass der LKW zusätzlich brennen sollte. Vor Ort bestätigte sich diese Meldung, der Fahrer des auffahrenden LKW war in seinem Führerhaus eingeklemmt, zudem stand der LKW bereits in Vollbrand. Mit weit über 100 Einsatzkräften dauerte der Einsatz bis in die Abendstunden. Ein sowohl physisch wie auch psychisch anspruchsvoller Einsatz. Im Zuge der Einsätze und wöchentlichen Ausbildungsdienste sowie diversen Sonderveranstaltungen wurden insgesamt rund 9.000 Dienststunden erfasst, davon entfallen rund 5.000 h auf Einsätze und rund 4.000 h auf die Ausbildungsdienste und sonstigen Veranstaltungen. Heruntergerechnet wurden somit ca. 120 Stunden pro Mitglied der Einsatzabteilung im vergangenen Jahr ehrenamtlich geleistet.

Bericht Kinderfeuerwehr:

Durch Sebastian Straka wurde der Bericht der Kinderfeuerwehr vorgetragen. Zu 32 Veranstaltungen traf sich die Kinderfeuerwehr. Neben Sport, Spiel, Spaß und Basteln kamen auch Themen zur Brandschutzerziehung, Experimente und Feuerwehr nicht zu kurz. Eines der Highlights im letzten Jahr war die Faschingsfeier im Februar, aber auch das alljährliche Maibaumaufstellen auf dem Marktplatz oder das Sommerfest an der Pestalozzi-Grundschule. Beendet wurde das Jahr mit der gemeinsamen Weihnachtsfeier aller Abteilungen.

Bericht Jugendfeuerwehr:

Die Jugendlichen berichteten im Anschluss selbst über ihr vergangenes Jahr. Die Jugendfeuerwehr nahm an diversen Veranstaltungen teil. Zum Beispiel die Osteraktion der Stadt Helmstedt oder das Aufstellen des Maibaums zusammen mit der Kinderfeuerwehr. Beim wöchentlichen Ausbildungsdienst wurden viele verschiedene Themen an die Kinder und Jugendlichen herangebracht, aber auch für die Wettkämpfe geübt. Bei den Kreiswettkämpfen im Juni konnte somit der 11. Platz belegt werden. Beim Badespaß im Schwimmbad Helmstedt konnten die Jugendlichen aus Helmstedt überzeugen und holten den 1. Platz. Im Sommer wurde ein Zeltlager auf dem Sportgelände des HSV am Bötschenberg veranstaltet. Acht Tage lang wurden gemeinsame Aktivitäten durchgeführt, vom Besuch im Freibad bis hin zu einem Ausflug in den Zoo nach Magdeburg, war alles dabei. Zum Ende des Jahres wurde erneut der Feuerturm auf dem Marktplatz im Rahmen des Weihnachtsmarktes bewacht.

Bericht Alters- und Ehrenabteilung:

Philipp Eichler berichtet über die Aktivitäten der Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung, welche sich im letzten Jahr 12 Mal getroffen haben. Ein Highlight war der Besuch bei Amazon in Barmke, gemeinsam mit der Altersabteilung der Feuerwehr Bad Harzburg. Im Anschluss daran wurde zusammen gegrillt und sich ausgetauscht. Hintergrund des Besuchs aus Bad Harzburg war ein Treffen im Jahr 2010, bei dem die Altersabteilung aus Helmstedt in Bad Harzburg eingeladen war und ein sehr schöner Tag geboten wurde. Nun konnte man sich endlich revanchieren.

Ehrungen und Beförderungen:

Zum Feuerwehrmannanwärtern wurden Gianluca Dickert, Fabian Nowak, Jeremy Gabler, Haji Askar Naji, Nicolay Stoyanov und Pascal Mutz befördert. Eine erfreuliche Anzahl, die zum einen aus Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr, zum anderen aber auch aus gänzlich neuen Quereinsteigern resultiert. Zur Löschmeisterin bzw. Löschmeister wurden Christina Wunderling und Marvin Neher befördert. Ortsbrandmeister Niko Walther erhielt die Beförderung zum Oberlöschmeister und Laura-Tabea Lachmann zur Oberlöschmeisterin. Alexander Weis wurde zum Hauptlöschmeister befördert. Der stellvertretende Ortsbrandmeister Jan Lachmann erhielt sowohl die Beförderung zum Oberbrandmeister als auch das Ehrenzeichen in Bronze des Landes Niedersachsen. Für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielt Sören Rätz eine Ehrung.

