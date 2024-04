Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Kellerbrand, mehrere Personen gerettet

Helmstedt (ots)

Am heutigen Sonntag kam es gegen 14 Uhr zu einem Feuer in der Industriestraße in Helmstedt. Gemeldet wurde eine Rauchentwicklung aus dem Keller. Der erst eintreffende Rettungswagen konnte die Lage bestätigen. Da sich noch Personen im Gebäude befanden ließ der Brandmeister von Dienst Jan Lachmann umgehend auf Feuer Personenrettung alarmieren. Fünf Personen, darunter zwei Kleinkinder, wurden über die Drehleiter aus dem Dachgeschoß gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Zwei Trupps unter Atemschutz bekämpften das Feuer im Kellerbereich, ein dritter Trupp kontrollierte das Gebäude auf weitere Personen. Das Brandgut wurde durch ein Kellerfenster nach draußen gebracht und weiter abgelöscht. Während der Maßnahmen wurde das Gebäude mittels Hochleistungslüfter belüftet. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Emmerstedter Straße sowie die Industriestraße gesperrt werden. Die geretteten Personen wurden durch den Notarzt gesichtet. Insgesamt waren vier Rettungswagen und ein Notarzt an der Einsatzstelle. Außer der Feuerwehr Helmstedt waren die Wehren aus Emmerstedt, Barmke und Offleben-Reinsdorf, sowie der Einsatzleitwagen aus Grasleben beteiligt. Seitens der Polizei zwei Streifenwagen. Insgesamt waren 68 Einsatzkräfte vor Ort. Der erste Stadtrat Herr Otto kam ebenfalls zur Einsatzstelle, um mit den betroffenen Unterbringungsmöglichkeiten zu klären, da das Gebäude aufgrund der massiven Rauchentwicklung erstmal nicht betreten werden kann. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei und das THW übergeben. Diese kümmern sich um die notfallmäßige Verschließung des Kellerbereiches. Nach 2 1/2 Stunden war der Einsatz beendet.

Bericht: Andreas Meißner

Fotos: Feuerwehr Helmstedt

Original-Content von: Feuerwehr Helmstedt, übermittelt durch news aktuell