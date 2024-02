Goch-Hülm (ots) - Am Dienstag (27. Februar 2024) kam es zwischen 07:15 Uhr und 12:00 Uhr an der Örtlichkeit "Hülmer Deich" in Goch zu einem Einbruch. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu einem Gehöft und hebelten dort die Tür eine Wohnmobilheims auf. Aus diesem entwendeten die Täter mehrere Haushaltsartikel (u.a. einen Thermomix), ein Fernsehgerät ...

