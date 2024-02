Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch

Unbekannte Täter entwenden Haushaltsartikel

Goch-Hülm (ots)

Am Dienstag (27. Februar 2024) kam es zwischen 07:15 Uhr und 12:00 Uhr an der Örtlichkeit "Hülmer Deich" in Goch zu einem Einbruch. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu einem Gehöft und hebelten dort die Tür eine Wohnmobilheims auf. Aus diesem entwendeten die Täter mehrere Haushaltsartikel (u.a. einen Thermomix), ein Fernsehgerät und einen Monitor. An einer Scheune beschädigten die Täter das Vorhängeschloss aber entwendeten nach aktuellem Kenntnisstand keine Wertgegenstände.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell