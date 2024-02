Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Gartenhütte aufgebrochen

Täter entwenden Kühlschrank

Rees (ots)

Im Zeitraum von Samstag (24. Februar 2024), 10:00 Uhr und Sonntag (25. Februar 2024), 08:00 Uhr kam es an der Ebentalstraße in Rees zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter hebelten die Tür einer Gartenhütte, welche sich im Bereich eines Wohnmobilstellplatz befindet, auf und gelangten so in die Hütte. Diese durchsuchten die Täter und entwendeten einen Kühlschrank.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

