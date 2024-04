FW Helmstedt: Gründung Förderverein Ortsfeuerwehr Helmstedt

Feuerwehr Helmstedt

Die Ortsfeuerwehr Helmstedt hat im letzten Jahr erfolgreich einen Förderverein gegründet. Was sich simpel anhört, hat viele Stunden Zeit und Vorbereitung in Anspruch genommen, denn das Gründungsdatum war bereits am 04.07.2023. Nach der Gründungssitzung, Festlegung des Vorstandes sowie der Eintragung ins Vereinsregister kann der Förderverein mittlerweile seine Arbeit aufnehmen. Mitglied kann jeder werden, der Mitgliedsbeitrag ist auf mindestens 45 EUR pro Jahr festgelegt. Falls der Wunsch besteht, mehr zu spenden ist dies ebenfalls möglich. Als gemeinnütziger, eingetragener Verein, ist dieser auch berechtigt Spendenquittungen auszufüllen. Die Gelder sind zweckgebunden für die Kameradschaftspflege gedacht.

Die fördernden Mitglieder der Ortsfeuerwehr Helmstedt werden zeitnah angeschrieben und um den Wechsel in den Förderverein gebeten. Gleiches gilt auch für die Mitglieder der Einsatzabteilung und Alters- und Ehrenabteilung.

Sie möchten die Ortsfeuerwehr Helmstedt ebenfalls unterstützen? Dann wenden Sie sich gerne an: Vorstand@Foerderverein.Feuerwehr-Helmstedt.de Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Vorstand Niko Walther (Vorsitzender), Jan Lachmann (stellv. Vorsitzender), Ralf Lachmann (Kassenwart), Sandra Karius (Schriftwartin).

