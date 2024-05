Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Nicht aufgepasst

Am Mittwoch bemerkte ein Autofahrer bei Giengen ein abbiegendes Auto zu spät.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 17.15 Uhr. Ein 56-Jähriger fuhr mit seinem Skoda auf der Landesstraße 1083 in Richtung Heidenheim und wollte in einen Feldweg abbiegen. Dafür bremste er sein Auto ab. Das bemerkte der 18-jährige Fahranfänger zu spät und prallte mit seinem VW dem Skoda in das Heck. Bei dem starken Aufprall wurde der 41-jährige Beifahrer im Skoda leicht verletzt. An den beiden Autos entstand ein geschätzter Sachschaden von 16.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

+++++++ 0950099 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell