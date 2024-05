Ulm (ots) - Um 17.20 Uhr war ein 39-Jähriger mit seinem Rad in der Waldseer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Der Radler fuhr auf dem Radweg, als ihm ein Auto entgegen kam. Der Pkw fuhr stadtauswärts und bog nach links in den Mühlweg ab. Dabei achtete die Fahrerin nicht auf den 39-Jährigen auf seinem Rad ...

mehr