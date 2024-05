Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dem Alkohol zu sehr zugesprochen

Bleicherode (ots)

In einem Biergarten in der Bahnhofstraße gastierten am Maifeiertag mehrere Personen. Ein Gast sprach hier den alkoholischen Getränken sehr zu, sodass er mit zunehmender Alkoholisierung Mitarbeiter des Biergartens bedrohte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den 47-Jährigen trotz mahnender Worte nicht zu sozialadäquaten Verhalten verhelfen. Folglich wurde dem Mann ein Platzverweis für den Bereich der stattfindenden Veranstaltung ausgesprochen. Erzürnt hierüber sprach er Beleidigungen und Drohungen gegenüber den Polizeibeamten aus. Um den Platzverweis durchzusetzen, musste der 47-Jährige, welcher bei einer Atemalkoholkontrolle deutlich mehr als 2 Promille intus hatte, in polizeiliches Gewahrsam genommen werden. Anzeigen zu den strafbaren Handlungen des Mannes wurden gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell