LPI-NDH: "Maifeuer" sorgt für Feuerwehreinsatz

Mühlhausen (ots) - Am Donnerstag ereignete sich am Bastmarkt in Mühlhausen ein Verkehrsunfall, bei dem ein jugendlicher Radfahrer verletzt wurde. Der 14-Jährige querte an einem Überweg die Fahrbahn vor einem Pkw, der aus einem Kreisverkehr ausfuhr. Die Fahrerin des Autos bemerkte den Radfahrer zu spät, sodass es zur Kollision kam. Der 14-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen zu, die in einem Klinikum versorgt ...

