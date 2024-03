Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrer eines Krankenfahrstuhls kommt in Stadland von einer Straße ab +++ Ersthelfer retten Senior aus Graben

Delmenhorst (ots)

Der Fahrer eines Krankenfahrstuhls ist am Sonntag, 03. März 2024, 15:10 Uhr, in Stadland von einer Straße abgekommen und in einen wasserführenden Graben geraten. Der leicht verletzte Mann wurde von Ersthelfern gerettet.

Der 90-jährige Butjenter befuhr zur Unfallzeit die Straße "Norderseefeld Nord" in Richtung Stollhamm. Aufgrund von Unachtsamkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem wasserführenden Graben zum Stehen. Ersthelfer befreiten den Senior aus der misslichen Lage und übergaben ihn an die Besatzung eines alarmierten Rettungswagens. Mit diesem wurde der Mann in ein Krankenhaus gefahren.

