POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit einem tödlich Verletzten und drei schwerverletzten Personen auf der A 1 im Bereich Harpstedt (LK Oldenburg)

Am Sonntag, 03.03.2024, ereignete sich gegen 00:15 Uhr auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener in Fahrtrichtung Bremen im Bereich der Gemeinde Harpstedt (LK Oldenburg) ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich und drei Personen schwerverletzt wurden. Ein 27-jähriger Uelzener befuhr dabei mit seinem Pkw den Hauptfahrstreifen der Autobahn in Richtung Bremen und fuhr aus bislang nicht bekannten Gründen auf den vorausfahrenden und von einem 38-Jährigen aus Bocholt geführten Pkw auf. Durch den Zusammenstoß gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern und blieben schließlich auf dem Überholfahrstreifen stehen. Zwei nachfolgende Fahrzeuge hielten an der Unfallstelle auf dem Standstreifen an. Unmittelbar danach fuhr ein 51-jähriger Hamburger mit dem Pkw in die beiden auf dem Überholfahrstreifen stehenden Fahrzeuge. Durch diesen Zusammenstoß erlitt der 27-Jährige tödliche Verletzungen während sich der 38-Jährige und dessen 33-jähriger Beifahrer sowie der 51-Jährige schwere Verletzungen zuzogen. Für die folgenden Arbeiten zur Bergung und Rettung der Verletzten, an denen drei Rettungswagen, ein Notarzt sowie die freiwillige Feuerwehr Wildeshausen beteiligt waren, sowie zur Unfallaufnahme und späteren Reinigung der Fahrbahn wurde die Autobahn 1 an der Anschlussstelle Wildeshausen-West voll gesperrt. Die drei beteiligten Fahrzeuge, an denen jeweils Totalschäden entstanden, wurden auf Anordnung der Staatsanwalt Oldenburg sichergestellt und abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Die Vollsperrung der Autobahn 1 konnte um 09:15 Uhr aufgehoben werden. Auf Grund der geringen Verkehrsdichte kam es zu keinen wesentlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

