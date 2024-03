Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl aus Wohnhaus in Ganderkesee/Bookholzberg ++ Bargeld und Pkw entwendet ++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 29.02.2024, 22:00 Uhr bis Freitag, 01.03.2024, 06:00 Uhr war ein Wohnhaus in der Huder Straße in Bookholzberg das Ziel eines Diebstahls. Nachdem über eine ge- aber nicht verschlossene Tür der Zugang ins Objekt möglich war, wurde neben Bargeld auch ein Fahrzeugschlüssel entwendet, der dazu genutzt wurde, auch den dazugehörigen und auf dem Hof stehenden Pkw zu entwenden. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf 6000 Euro geschätzt. Personen, die sachverhaltsrelevante Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wildeshausen unter Telefonnummer 04431/9410 zu melden.

