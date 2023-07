Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Fluchtunfall mit schwer verletztem Rollerfahrer

Püttlingen (ots)

Am 06.07.2023, gegen 12:09 Uhr, ereignete sich in der Marktstraße in Püttlingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer schwer verletzt wurde. Der Fahrer, 62 Jahre alt, wohnhaft in Püttlingen befuhr mit seinem 125er Roller die Markstraße in Püttlingen, aus Richtung Am Wimbach kommend, in Fahrtrichtung Köllertalstraße. Der bislang unbekannte Pkw-Führer befuhr die Markstraße, aus Richtung Köllertalstraße kommend, in Fahrtrichtung Am Wimbach. Der Pkw-Führer kam aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrspur, weshalb der Rollerfahrer ausweichen musste und hierbei zu Fall kam. Der Roller rutschte einige Meter über die Fahrbahn. Der Rollerfahrer wird schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert. Zu einer Kollision mit dem Pkw kam es nicht. Der Pkw-Führer entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem Unfallverursacher um einen blauen Kleinwagen handeln soll. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Völklingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell