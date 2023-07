Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf der BAB 8

Saarwellingen (ots)

Am 03.07.2023, um 15:10 Uhr, ereignete sich auf der BAB 8, in Fahrtrichtung Saarlouis, kurz vor der AS Saarwellingen ein Auffahrunfall. Beteiligt waren zwei Pkws, VW Golf, Fahrer männlich, 18 Jahre, wohnhaft in Püttlingen sowie ein Citroen C 3, Fahrer männlich, 62 Jahre, wohnhaft in Saarlouis. Über den entstanden Sachschaden können noch keine Angaben gemacht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Unfallursache ist beim derzeitigen Ermittlungsstand noch nicht geklärt. Verkehrsunfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen in Verbindung zu setzen.

