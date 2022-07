POL-DA: Groß-Gerau: Einbruch in Wasserwerk

Darmstadt (ots) - Ein 46 Jahre alter Mann aus Darmstadt wird sich wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen strafrechtlich verantworten müssen. Die Polizei war am späten Dienstagabend (12.7.) gegen 21.45 Uhr von einem 29 -jährigen Zeugen an den See "Grube Prinz von Hessen" gerufen worden. Dort, so der Mann aus Roßdorf, ...

mehr