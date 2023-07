Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Riegelsberg (ots)

Am 05.07.2023, um 13:30 Uhr ereignete sich in Riegelsberg im Russenweg eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Transporters, helle Farbe, befuhr den Russenweg in Riegelsberg, aus Fahrtrichtung Güchenbach kommend, in Fahrtrichtung Etzenhofen. Im Kurvenbereich, der sich zwischen der Einmündung in die Straße Auf Birk und der Gisorsstraße befindet, kam der Fahrer des Transporters, aus bislang unbekannter Ursache, auf die Gegenfahrspur. Hier fuhr er auf einen Pkw (Ford Kuga), der den Russenweg in Fahrtrichtung Güchenbach befuhr, zu. Um eine Kollision zu vermeiden, musste die Fahrzeugführerin dem ihr entgegenkommenden Transporter nach rechts ausweichen, wobei sie in das dort befindliche Kiesbett fuhr. Ihr Fahrzeug wurde hierdurch an den rechten Felgen beschädigt. Die Zeugen, die die Fahrzeugführerin vor Ort angesprochen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen in Verbindung zu setzen.

