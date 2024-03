Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sieben Einbrüche im Stadtgebiet von Nordenham +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Sieben Geschäfte im Stadtgebiet von Nordenham waren in der Nacht von Donnerstag, 29. Februar 2024, circa 20:00 Uhr, auf Freitag, 01. März 2024, 06:30 Uhr, Ziel von Einbrechern.

Im Einzelnen verschafften sich die Täter in der Friedrich-Ebert-Straße gewaltsam Zutritt zu einem Café, einem Schreibwarengeschäft, einem Kosmetikstudio und dem Büro eines Pflegedienstes. In der Marktpassage und am Marktplatz wurde in die Geschäftsräume zweier Hörakustikstudios eingebrochen. Zudem wurde versucht, in eine Tierarztpraxis in der Deichgräfenstraße zu gelangen. Hier konnten die Täter die Eingangstür nicht öffnen.

Angaben zum entstandenen Sachschaden sind bislang nicht möglich. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04731/2694-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell