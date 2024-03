Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand eines Einfamilienhauses in Nordenham +++ Vier Personen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 29. Februar 2024, gegen 18:10 Uhr, wird der Feuerwehr per Notruf ein Brand in einem Einfamilienhaus in der Straße "Tiefel" in Nordenham gemeldet.

Aus bislang unklarer Ursache entstand im Wohnzimmer des Hauses ein Brand, der sich weiter auf einen Flur ausbreitete. Durch die Feuerwehren Nordenham, Blexen, Einswarden, Phiesewarden und Schweewarden, die mit circa 100 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte der Brand gelöscht werden.

Der 60-jährige Hausbewohner und eine 70-jährige Besucherin wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Sie konnten zwischenzeitlich aus der Behandlung enlassen werden. Während der Löscharbeiten erlitten zudem zwei Feuerwehrleute leichte Verletzungen. Sie blieben aber weiter einsatzbereit.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde auf 50.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell