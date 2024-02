POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 29 in Großenkneten

Delmenhorst (ots) - Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Mittwoch, 28. Februar 2024, gegen 13:30 Uhr, ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Stadland gemeldet. Eine Person erlitt leichte Verletzungen. Der 67-jährige Bewohner des Hauses im Erlenweg wurde auf den Brand im Erdgeschoss aufmerksam, begab sich in Sicherheit und bat eine Nachbarin um die Verständigung der ...

mehr