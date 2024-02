Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Stadland leicht verletzt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Eine Radfahrerin wurde am Donnerstag, 29. Februar 2024, gegen 08:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Stadland leicht verletzt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, weshalb die Polizei um Hinweise von Zeugen bittet.

Die 46-jährige Frau aus Stadland befuhr den Radweg der Braker Straße mit einem Pedelec in Richtung Rodenkirchen. In Höhe "Alserfeld" kam ihr ein Radfahrer entgegen. Die Lenker beider Räder berührten sich und die 46-Jährige kam zu Fall. Durch den Sturz erlitt sie leichte Verletzungen. Angehörige brachten sie später in ein Krankenhaus. Der unbekannte Radfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Sürwürden fort. Ihn beschrieb die 46-Jährige als:

- ungefähr 50-60 Jahre alt - glatzköpfig - dunkel gekleidet

Wer Angaben zur Identität des gesuchten Radfahrers machen kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

