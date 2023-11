Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ohne Führerschein aber mit Drogeneinfluss von der Fahrbahn abgekommen

Hamm (ots)

Sachschaden in Höhe von geschätzten 8.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 29. November, 22:35 Uhr in Hamm-Rhynern. Nach Auswertung der Spurenlage befuhr hier eine 51-jährige aus dem Kreis Soest die Straße "Im Zengerott" in westliche Richtung. In einem leichten Kurvenverlauf kam die Soesterin aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Ford nach links von der Fahrbahn ab. Hier kam sie auf einem angrenzenden Acker zum Stillstand. Ein Anwohner nahm das Unfallgeschehen durch einen dumpfen Knall wahr. Er konnte die 51-jährige mit ihrem verunfallten Fahrzeug unverletzt auf dem Acker vorfinden. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass die Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem verlief ein durchgeführter Schnelltest zur Überprüfung von Betäubungsmitteleinfluss positiv. Die 51-jährige wurde zur Blutentnahme der Polizeiwache Mitte zugeführt. Aufgrund des Unfallgeschehens war der Ford nicht mehr fahrbereit. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell