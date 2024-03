POL-DEL: Stadt Delmenhorst: ERÄNZUNG zu Junger Mann bei Auseinandersetzung auf einem Schulgelände schwer verletzt +++ 13-Jähriger außer Lebensgefahr

Delmenhorst (ots) - Ein junger Motorradfahrer hat am Freitag, 01. März 2024, gegen 07:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Berne schwere Verletzungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der 17-Jährige aus Berne befuhr mit einem Leichtkraftrad die Deichstraße in Richtung Motzen. Zwischen der Kirche ...

