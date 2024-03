POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Nordenham sorgt für vorübergehende Schließung eines Verbrauchermarktes

Delmenhorst (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Freitag, 01.03.2024, gegen 21:00 Uhr in Ganderkesee in der Bergedorfer Straße zu einem Küchenbrand in einer Wohnung eines Zweiparteienhauses, in dessen Folge das Haus aktuell unbewohnbar ist. Nach Ausbruch des Brandes im Bereich des Kochfeldes der ...

