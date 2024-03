Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Küchenbrand in Wohnung eines Zweiparteienhauses in Ganderkesee ++ kein Personenschaden ++ Gebäude unbewohnbar

Delmenhorst (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Freitag, 01.03.2024, gegen 21:00 Uhr in Ganderkesee in der Bergedorfer Straße zu einem Küchenbrand in einer Wohnung eines Zweiparteienhauses, in dessen Folge das Haus aktuell unbewohnbar ist. Nach Ausbruch des Brandes im Bereich des Kochfeldes der Küche der Erdgeschosswohnung konnten die insgesamt 14 Bewohner der Erd- und Obergeschosswohnung das Objekt eigenständig und unverletzt verlassen. Der alarmierten und mit 29 Einsatzkräften vor Ort befindlichen freiwilligen Feuerwehr Ganderkesee gelang es den Brand zu löschen. Dennoch ist das Objekt brand- und löschwasserbedingt aktuell unbewohnbar, weshalb die beiden betroffenen Familien zunächst in Hotels untergebracht wurden. Angaben zur Schadenshöge sind aktuell nicht möglich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

