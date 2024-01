Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Überbringung einer Nachricht

Mühlhausen (ots)

Am Samstag, 06.01.2024 um 23:35 Uhr meldetet sich ein verzweifelter Liebhaber aus Schleswig-Holstein auf der Polizeiwache in Mühlhausen. Er gab an, dass er seine Verlobte seit mehreren Stunden nicht mehr telefonisch erreichen kann. Die Verlobte wurde an ihrer Wohnanschrift, durch die Polizei, aufgesucht. Sie gab an, dass sie eingeschlafen war und ihren Verlobten schnellstmöglich zurückrufen wird.

