POL-MFR: (1422) Versammlungsgeschehen am 11.12.2023 in Nürnberg - Verkehrshinweise

Schwabach (ots) - Am Donnerstagnachmittag (07.12.2023) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Schwabach ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr Zugang zu dem Einfamilienhaus in der Windsbacher Straße. Aus dem Haus entwendeten sie einen Tresor mit Wertsachen. Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat ...

