Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Hagen-Vorhalle (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Pedelec verletzte sich am Montagnachmittag (17.06.) ein 60-Jähriger in Vorhalle. Der Radfahrer wollte gegen 15.45 Uhr die Kreuzung Becheltestraße/Herdecker Straße an einer Ampel überqueren. Aus bisher ungeklärter Ursache übersah ein 22-jähriger Autofahrer den Hagener. Der 60-Jährige stieß bei dem Unfall gegen die Motorhaube des VW und fiel anschließend auf die Straße. Er zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (qua)

