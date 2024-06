Polizei Hagen

POL-HA: BMW parkt in Wehringhausen in zweiter Reihe - Beifahrer leistet bei Verkehrskontrolle Widerstand

Hagen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle leistete der 24-jährige Beifahrer eines Autos in Wehringhausen am Montagabend (17.06.2024) Widerstand gegen Polizeibeamte. Bei einer Streifenfahrt fuhren Beamte des Schwerpunktdienstes der Hagener Polizei, gegen 20.00 Uhr, über die Wehringhauser Straße. An der Ecke zur Minervastraße wurden sie vor einem Kiosk auf einen BMW aufmerksam, der verbotswidrig in zweiter Reihe geparkt wurde und bei dem das Warnblinklicht eingeschaltet war. Sie sprachen den Fahrzeugführer an, stellten dessen Personalien fest und erläuterten ihm, dass er sein Auto ordnungswidrig geparkt hat. Während der Verkehrskontrolle mischte sich der 24-jährige Beifahrer in das Gespräch ein und störte die polizeiliche Maßnahme dadurch immer wieder. Als die Beamten außerdem technische Mängel an dem BMW feststellten, gab der 24-Jährige sich als Halter des PKW aus. Die Polizisten forderten ihn dazu auf, ihnen seinen Ausweis auszuhändigen. Dieser Aufforderung kam er nicht nach. Gegen eine anschließende Durchsuchung nach dem Dokument setzte der Mann sich zur Wehr. Die Beamten mussten ihm Handschellen anlegen und zur Feststellung der Personalien zur Wache bringen. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gegen ihn ein. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

