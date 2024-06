Polizei Hagen

POL-HA: Fahndung nach Dieb im Elektronikgeschäft - Wer kennt diesen Mann?

Hagen-Mittelstadt (ots)

Bereits am 22.03.2024 entnahm ein unbekannter Mann im Hagener Media Markt ein Notebook aus einem Regal und ging mit diesem in eine andere Abteilung. Hier entfernte er die Verpackung und lud das Notebook in eine braune Papiertüte. Anschließend verließ er das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Eine Überwachungskamera zeichnete das Geschehen auf. Nun liegt der Polizei ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung vor. Die Kripo fragt: Wer kennt die abgebildete Person oder kann nähere Angaben zu dieser geben? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen (hir).

Hier der Link zum Fahndungsbild: https://polizei.nrw/fahndung/138154

