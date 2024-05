Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall mit Straßenbahn

Am Montag kollidierte eine Autofahrerin in Ulm mit einer Straßenbahn.

Ulm (ots)

Die 37-Jährige war um 10 Uhr mit ihrem Opel in der Wagnerstraße unterwegs. Dort wartete sie an einer Ampel. Als die Ampel auf Grün umschaltete, wollte sie nach links in die Elisabethenstraße abbiegen. Dabei achtet sie wohl nicht auf eine Straßenbahn. Die fuhr links neben ihr in der Wagnerstraße. Der 60-jährige Fahrer der Straßenbahn versuchte wohl noch zu Bremsen, konnte den Unfall jedoch nicht mehr vermeiden. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Opel Corsa auf 8.000 Euro, den an der Bahn auf 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

