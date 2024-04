Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisierter Fahranfänger überschlägt sich mit Auto

Weinheim (ots)

Am Freitagabend überschlug sich auf der Odenwaldstraße zwischen Rittenweiher und Großsachsen ein alkoholisierter 20-jähriger VW-Fahrer und verletzte sich schwer. Der Fahranfänger war in Richtung Großsachsen unterwegs, als er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam, die Böschung hinauffuhr und sich überschlug. Der 20-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer, sein 20-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Der Unfallfahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol, was ein Atemalkoholtest bestätigte. Dieser ergab einen Wert von 1,16 Promille.

Das verunfallte Fahrzeug verlor Betriebsstoffe, weshalb eine Fachfirma die Fahrbahn reinigte. Das Auto wurde abgeschleppt.

