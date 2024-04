Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter bricht in Einfamilienhaus ein - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Sonntag, 09:50 Uhr, nutzte ein bisher unbekannter Täter die Abwesenheit der Anwohner eines Einfamilienhauses im Saturnweg aus und verschaffte sich über die Terrassentür widerrechtlich Zutritt. Nachdem der Unbekannte mehrere Schmuckstücke an sich nahm, flüchtete dieser mitsamt dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Der genaue Diebstahlschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich dem Fall angenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell