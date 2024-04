Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - BAB 6: "Ohne Sinn und Verstand": Täter ohne Gefahrenbewusstsein werfen E-Scooter auf BAB 6 - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Derzeit ermittelt der Verkehrsdienst Mannheim, Verkehrsgruppe Bundesautobahn, wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, nachdem eine bisher unbekannte Täterschaft am Freitagabend gegen 23:05 Uhr einen E-Scooter auf die BAB 6 warf. Ersten Ermittlungen nach hielten sich die unbekannten Täter auf der Fußgängerbrücke "Hallenweg" zwischen der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Mannheim auf. Von dort aus warfen sie dann den E-Scooter auf die Autobahn. Unmittelbar danach fuhr ein 41-jähriger Tesla-Fahrer an der Abwurfstelle vorbei und überrollte den auf der Fahrbahn liegenden E-Scooter. Der Tesla wurde derart beschädigt, dass dieser abgeschleppt werden musste. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Durch das hinzugerufene Streifenteam wurde der ebenfalls sichtlich beschädigte E-Scooter anschließend von der Fahrbahn beseitigt. Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Zeugen, die Hinweise zu der Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 / 47093-0 zu melden.

