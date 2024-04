Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Nicht angepasste Geschwindigkeit führt zum Unfall - Verkehrszeichen und weiteres Fahrzeug beschädigt

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend gegen 20:35 Uhr befuhr ein 47-jähriger Seat-Fahrer die Talhausstraße in Fahrtrichtung Ketsch. An der Kreuzung Talhausstraße / L 722 wollte der 47-Jährige nach rechts in Fahrtrichtung B 39 abbiegen. Womöglich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit überfuhr der Mann die neben der Fahrspur vorhandene Verkehrsinsel. Dabei riss er das dortige Verkehrszeichen ab und kollidierte im weiteren Verlauf mit dem BMW einer 36-Jährigen, die zu diesem Zeitpunkt im Kreuzungsbereich auf der Linksabbiegerspur der L 722 in Richtung Hockenheim an der roten Ampel hielt. Schließlich kam der Seat am Grünstreifen des Fahrbahnrandes zum Stehen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf rund 18.000 Euro. Die Fahrbahn musste aufgrund auslaufender Betriebsstoffe gereinigt werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell