Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Täter versucht mit Diebesgut im Rucksack zu fliehen - vorläufige Festnahme

Mannheim (ots)

Freitagfrüh um 02:15 Uhr staunte ein 53-jähriger Wohnungsinhaber nicht schlecht, als er aufgrund von Geräuschen und unbekannten Lichtbewegungen in seiner Wohnung im Reiterweg aufmerksam wurde und bei seiner Nachschau einen unbekannten Mann in seinen Räumlichkeiten feststellte. Überrascht, dass er erwischt worden ist, ergriff der Täter die Flucht. Der 53-Jährige alarmierte umgehend die Polizei, die sofort eine Fahndung nach dem Täter einleitete. Zwischenzeitlich stellte der Wohnungsinhaber fest, dass der Täter mehrere Wertgegenstände entwendet hat. Einer davon war ein Smartphone, dass er sofort orten ließ. In Zusammenarbeit mit der Polizei war es dann nach kurzer Zeit möglich, den flüchtigen Täter grob zu lokalisieren. Zwar versuchte der 38-jährige Täter vor den Polizeikräften zu fliehen, aber diese nahmen zu Fuß die Verfolgung auf und konnten den 38-Jährigen dann in der Johannes-Hoffart-Straße vorläufig festnehmen. In dem mitgeführten Rucksack des Täters konnte Diebesgut in Höhe von circa 6.000 Euro sowie ein Tierabwehrspray festgestellt werden.

Der 38-Jährige musste die Einsatzkräfte für weitere strafprozessuale Maßnahmen mit auf das Revier begleiten, wonach er wieder gehen konnte.

Wie der Täter in die Wohnung gelang, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die durch den Polizeiposten Mannheim-Neuostheim/Flughafen übernommen worden sind.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell