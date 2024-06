Polizei Hagen

POL-HA: 21-Jähriger rast am Hauptbahnhof mit 100 km/h an jubelnden Fans vorbei - Fahrzeug und Führerschein sichergestellt

Hagen-Mitte (ots)

Nur dem reinen Zufall ist es zu verdanken, dass ein 21-jähriger Raser während einer Jubelfeier von italienischen Fans am Hagener Hauptbahnhof niemanden schwer verletzt oder gar getötet hat. Am Samstag (15.06.2024), gegen 23.30 Uhr, hielten sich nach dem Italien-Spiel rund 300 Personen, darunter auch Kinder, im Bereich des Graf-von-Galen-Rings auf und bejubelten friedlich den Sieg der italienischen Nationalmannschaft. Hierbei betraten sie teilweise auch die Fahrbahn oder standen nah am Fahrbahnrand. Durch einen Autokorso von rund 80 Fahrzeugen kam der Fahrzeugverkehr kurzzeitig zum Stillstand. Dies hinderte einen 21-Jährigen aus Hagen nicht daran, mit seinem BMW in Höhe der Martin-Luther-Straße bei eingeschalteter Warnblinkanlage auf den Fahrradstreifen auszuscheren. Polizeibeamte beobachten, wie der Mann Vollgas gab und mit geschätzt 100 km/h, bei zugelassenen 50 km/h, sehr dicht an den jubelnden Fans vorbeiraste. Kurze Zeit später bremste er sein Fahrzeug ab. Polizeibeamten gelang es, den Mann anzuhalten und zur Rede zu stellen. Im Fahrzeug befand sich neben anderen Familienangehörigen auch die Ehefrau des 21-Jährigen. Gegenüber einer Polizeibeamtin äußerte er folgenden Satz: "Du bist nur neidisch, weil du dir so ein Auto nie leisten kannst." Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der hochmotorisierte und elf Jahre alte BMW des rücksichtslosen Mannes sichergestellt. Zudem stellten die Beamten seinen Führerschein sicher. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (sch)

