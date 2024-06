Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt - 23-jähriger Mann greift seine 20-jährige Lebensgefährtin an

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein 23-jähriger Mann griff am Sonntagmorgen (16.06.2024) in einer Wohnung in Altenhagen seine 20-jährige Freundin an. Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Behringstraße alarmierten die Polizei, gegen 05.45 Uhr, weil sie Hilferufe aus der Wohnung der 20-Jährigen gehört hatten. Die Polizeibeamten trafen die Frau vor ihrer Wohnung an, da sie nach dem Angriff zunächst vor ihrem Lebensgefährten geflüchtet war. Als sie die Beamten sah, kehrte sie zum Mehrfamilienhaus zurück und schilderte ihnen den Sachverhalt. Bei einem Streit hatte der 23-jährige Angreifer sie mehrfach mit der flachen Hand und seinen Fäusten geschlagen. Er verließ die Wohnung anschließend ebenfalls in unbekannte Richtung. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen der Körperverletzung im Rahmen einer Häuslichen Gewalt ein. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell