POL-OH: Drei Verkehrsunfälle hintereinander auf der Bundesstraße 275 mit einer verletzter Person

Landkreis Vogelsberg (ots)

Am Sonntag (24.03.) kam es gegen 17.45 Uhr auf der Bundesstraße 275 aus Hartmannshain kommend in Richtung Gedern zu insgesamt drei Alleinunfällen nacheinander:

Der erste Verkehrsteilnehmer, ein 22-Jähriger aus dem Vogelsbergkreis befuhr mit seinem Seat Ibiza die B 275 aus Richtung Hartmannshain kommend in Richtung Gedern. In einer langgezogenen Linkskurve geriet er vermutlich aufgrund der schneebedeckten und somit winterglatten Fahrbahn ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn, geriet ins Schleudern und rutschte in den Graben. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Weiterhin wurde der Fahrer leicht verletzt.

Ein weiterer 20-jähriger Verkehrsteilnehmer aus dem Wetteraukreis befuhr mit seinem VW Polo ebenso die B 275 aus Richtung Hartmannshain kommend in Richtung Gedern. In einer langgezogenen Linkskurve in räumlicher Nähe zum erste Unfall geriet er ebenfalls vermutlich aufgrund der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und rutschte auch in den Straßengraben. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Ein dritter Verkehrsteilnehmer, ein 38-Jähriger aus dem Vogelsbergkreis, befuhr mit seinem 3-er BMW ebenso die B 275 aus Richtung Gedern kommend in Richtung Hartmannshain. In diesem Fahrzeug befand sich noch eine weitere Person. Auch dieser dritte Pkw geriet in unmittelbarer Nähe zu den beiden anderen Unfallstellen, ebenfalls vermutlich aufgrund der winterglatten Fahrbahn, ins Schleudern und wurde aus der Kurve getragen. Hier entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Zur Beseitigung der Gefahr der winterglatten Fahrbahn wurde die Straßenmeisterei Wächtersbach informiert, die den Bereich abstreuten.

Die Zusammenhänge der drei Unfallereignisse mit ihrer räumlichen und zeitlichen Nähe sind aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

