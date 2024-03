Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Haunetal - Am Sonntagmorgen (24.03.) befuhr ein 21-jähriger Mann aus Eiterfeld mit seinem silbernen Pkw VW Polo um 05.02 Uhr die Bundesstraße 27 - aus Richtung Burghaun kommend - in Fahrtrichtung Rhina. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Fahrer in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Der PKW war nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

