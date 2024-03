Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Linksabbieger übersieht entgegenkommendes Fahrzeug

Ein 20-jähriger Eichenzeller befuhr mit seinem VW ID 3 am 23. März 2024 gegen 17:35 Uhr die Magdeburger Straße in Fulda in Richtung Petersberg. An der Kreuzung mit dem Pappelweg wollte er nach links in diesen abbiegen, übersah dabei den entgegenkommenden VW Passat eines 33-jährigen Fuldaers und es kam zum Zusammenstoß. Beide Beteiligten blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Motorradfahrer stößt beim Spurwechsel gegen ein Fahrzeug

Am 22.03.2024 gegen 12:50 Uhr wollte ein 23-jähriger Künzeller Motorradfahrer von der rechten auf die linke Fahrspur der Petersberger Straße in Höhe des Hotels Fulda Mitte wechseln. Hierbei übersah er den Mercedes eines 53-jährigen Hünfelders und stieß mit diesem zusammen. Der Motorradfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte den 23-jährigen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

(Polizeistation Fulda, Polizeihauptkommissar Ruppel)

