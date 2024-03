Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Unfallflucht Hohe Luft

Bad Hersfeld - ein am Fahrbahnrand der Dreherstraße abgestellter blauer Audi A6 wurde am Samstagnachmittag von einem unbekannten Fahrzeug im Vorbeifahren beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Figge

Polizeihauptkommissar

