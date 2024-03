Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Trickbetrügereien über Messenger-Dienste - Ihre Polizei warnt

Osthessen. Trickbetrüger erbeuteten am Donnerstag (21.03.) mehrere hundert Euro von einer lebensälteren Frau aus dem Vogelsbergkreis. Sie meldeten sich über den Messenger-Dienst WhatsApp und gaben sich als deren Kind aus. "Hallo Mama, ich habe mein Handy verloren. Das ist meine neue Nummer. Du kannst die alte löschen und diese speichern." Nach Vorspielen einer finanziellen Notlage wurde die Frau aufgefordert, Geld zu überweisen. Gutgläubig transferierte sie insgesamt mehrere hundert Euro, bevor der Betrug auffiel.

Ihre Polizei warnt daher eindringlich:

- Übergeben oder Überweisen Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen oder Konten! Seien Sie insbesondere skeptisch, wenn Sie eine Sofortüberweisung durchführen sollen. - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon oder über Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen! - Speichern Sie nicht automatisch vermeintlich "neuen" Rufnummern von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den Ihnen bekannten, "alten" Telefonnummern zu kontaktieren! - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf und beenden sie Kontakte über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert! - Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an!

Trickbetrug ist vielfältig! Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Gut informierte Menschen lassen sich nicht so leicht verunsichern und können entsprechende Situationen richtig einschätzen.

Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Weiterführende Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf folgender Internetseite bei Regional.Informiert.: https://ppoh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Regional.-Informiert./

Regional.Informiert. ist eine Präventionsinitiative des Polizeipräsidiums Osthessen im Zuge der landesweiten Kampagne "Gemeinsam Sicher in Hessen". Unter diesem Motto widmet sich die osthessische Polizei seit Dezember 2023 in unregelmäßigen Abständen verschiedenen Themen der polizeilichen Kriminal- und Verkehrspräventionsarbeit. Ihr Ziel: Die Bürgerinnen und Bürger in Osthessen über mögliche Gefahren aufzuklären und entsprechend zu sensibilisieren.

