Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Baucontainer - Amtliche Kennzeichen gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Baucontainer

Bad Hersfeld. In der Straße "Schlippental" brachen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (21.03.) einen Baucontainer auf und stahlen mehrere Baumaschinen - einen Rüttelstampfer des Herstellers Weber MT, einen Benzinhammer des Herstellers Wacker Neuson, einen elektrischen Meißelhammer des Herstellers Bosch - im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Amtliche Kennzeichen gestohlen

Kirchheim. Im Finkenweg stahlen Unbekannte am Donnerstag (21.03.) von einem grauen Toyota Yaris beide amtlichen Kennzeichen ROF-BT 555. Das Auto stand dort am Straßenrand. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

